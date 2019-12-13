Умер один из ожидавших трансплантацию у Каабака близнецов с Сахалина

Один из близнецов с Сахалина, которым врач-трансплантолог Михаил Каабак должен был провести пересадку почки, умер, второй ребенок проходит плановую подготовку к операции, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Один из близнецов умер. Он проходил «подготовку к операции по родственной трансплантации почки, был госпитализирован в Детскую клиническую больницу св. Владимира (...), где находился на гемодиализе под наблюдением высококвалифицированных специалистов», передает РИА «Новости».

Отмечается, что мальчик скончался из-за осложнений, не связанных с основным заболеванием.

В министерстве выразили соболезнования родным и близким ребенка.

Брат-близнец умершего, имеющий схожее заболевание, был эвакуирован из Южно-Сахалинска в Москву 3 декабря, в данный момент идет плановая подготовка к операции по пересадке почки.

Ранее сообщалось, что трансплантолог Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) Михаил Каабак в пятницу проведет свою первую после возвращения на работу в центр операцию по трансплантации.

Мама 10-месячных сахалинских близнецов Дарья Кузнецова сообщала, что операция по пересадке почек (из-за редкой патологии их им удалили) может пройти в середине января 2020 года.

Один мальчик находился с отцом в Москве, а второй с мамой – в Сахалинской областной детской больнице, они прибыли в Москву в начале декабря. Первую операцию братьям проводил Каабак.

Напомним, трансплантологи Каабак и Надежда Бабенко были уволены в сентябре из НМИЦ, где они проводили пересадку почек детям до 10 кг по международной методике. Никто больше в России таких операций не проводит.

Врачей восстановили в НМИЦ, однако за период после их увольнения пациентов выписали из больницы. В результате годовалая Анастасия Орлова, которую должны были прооперировать в октябре, умерла.

Директор НМИЦ Андрей Фисенко объяснял, что уволил трансплантолога Михаила Каабака, так как он выполнял работу, не являясь штатным сотрудником.

В начале декабря Каабак рассказал, как обстоит ситуация с его оформлением и операциями пациентов.

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