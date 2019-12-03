Доктор Каабак рассказал о возвращении к работе

Трансплантолог Михаил Каабак, восстановленный на работе в столичном Национальном центре здоровья детей (НЦЗД) после резонансного увольнения, рассказал, как в данный момент обстоит ситуация с его оформлением и операциями пациентов.

Каабак сообщил, что их с коллегой Надеждой Бабенко оформление еще не закончено, передает «Ридус».

В данный момент врачи оформляют «кучу всяких бумаг для того, чтобы начать работать наконец-то».

«Нас берут на полный день, на полную ставку руководить отделом. Отдел надо создавать – это требует бюрократии. Изменить штатное расписание, написать положение, должностные инструкции и прочее. Это требует времени. Мы занимаемся организацией процесса трупной трансплантации, что тоже требует времени», – рассказал он.

По словам врача, карантин в НЦЗД закончился. Он уточнил, что мойка начнется 15 декабря, но не помешает работе врачей.

Каабак также подтвердил сообщения родителей пациентов в соцсетях о том, что трансплантологи уже начали работать и составлять графики операций.

«График операций – этот тот же самый лист ожидания трансплантации трупных органов. Мы сегодня должны направить лист ожидания, он ожидает завершения процедуры оформления. Это бюрократия, но бюрократия важная. Будет хорошо, если вы у меня в конце дня спросите - получилось ли оформить лист ожидания. Если не получилось, то это будет наш маленький, но провал», – рассказал медик.

Отмечается, что в декабре родственная трансплантация не планируется (только трупная), так как из-за ситуации с увольнением врачей был сорван график вакцинации у пациентов, которые готовились к трансплантации.

Этот график возобновляется, но трансплантации из-за этого перенесены на несколько месяцев – на начало года.

«Что касается трупных трансплантаций, неотложные из них – это четыре человека, и мы его (лист) как раз и собираемся сформировать. Но это не график в том смысле, в котором он представляется, ведь трансплантации будут выполняться по мере появления посмертных донорских органов в Москве. Это невозможно планировать. Но состояние готовности к трупной трансплантации начинается с момента подачи листа ожидания. Это список пациентов плюс образцы их крови», – пояснил врач.

Каабак сообщил также, что близнецов Романа и Виталия Кузнецовых с Сахалина переводят в Детскую городскую клиническую больницу святого Владимира в Москве.

Трансплантация у Романа, предварительно, состоится в январе-феврале, в январе он ожидает последнюю прививку.

«Что касается Виталика, ему индивидуальный график вакцинации только предстоит создать. Я думаю, что мы этим займемся через пару дней», – сказал Каабак.

Напомним, трансплантологи Каабак и Надежда Бабенко были уволены в сентябре из НМИЦ, где они проводили пересадку почек детям до 10 кг по международной методике.

Никто больше в России таких операций не проводит.

Врачи были восстановлены в НМИЦ, однако за период после их увольнения пациентов выписали из больницы. В результате годовалая Анастасия Орлова, которую должны были прооперировать еще в октябре, умерла. Причиной Минздрав назвал пневмонию, хотя сам Каабак связал со своим увольнением ее смерть.

Директор НМИЦ Андрей Фисенко объяснял, что уволил трансплантолога Михаила Каабака, так как он выполнял работу, не являясь штатным сотрудником.