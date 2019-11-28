Объяснено увольнение Каабака из НМИЦ

Директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей Андрей Фисенко объяснил, что уволил трансплантолога Михаила Каабака, так как он выполнял работу, не являясь штатным сотрудником.

У него спросили, уволил бы он Каабака, если бы его ребенку требовалась такая операция. «Как человек – нет, как администратор – да», – ответил Фисенко.

«Любой медицинской организации важно, чтобы работу выполнял человек, входящий в штат этой организации. Мы таким образом вышли из этой ситуации с внешним совместительством», – передает слова директора НМИЦ «Интерфакс».

Сейчас Каабак оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы.

Трансплантологи Каабак и Надежда Бабенко в сентябре были уволены из НМИЦ, где они проводили пересадку почек детям до 10 кг по международной методике. Никто больше в России таких операций не проводит.

Каабак и Бабенко были восстановлены в НМИЦ, однако за период после их увольнения пациентов выписали из больницы. В итоге годовалая Анастасия Орлова, которую должны были прооперировать еще в октябре, умерла. Причиной Минздрав назвал пневмонию, хотя сам Каабак связал со своим увольнением ее смерть.

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