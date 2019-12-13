Армия Хафтара взяла под контроль ведущую к Триполи дорогу

Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром установила контроль над одной из центральных дорог, которая ведет в Триполи, сообщает пресс-служба армии.

Армия Хафтара также захватила здание школы полиции в 12 км от центра столицы, пишет «Коммерсант».

Соответствующие сообщения поступили спустя пару часов после объявления фельдмаршалом Хафтаром решающей битвы за Триполи.

Тем временем войска триполийского правительства национального единства в Ливии приведены в состояние повышенной боеготовности в связи с угрозой Хафтара.

«Триполи в состоянии повышенной боеготовности, чтобы отразить любую новую атаку боевиков Хафтара», – заявил министр внутренних дел ПНС Фатхи Башага, передает РИА «Новости».

При этом он упрекнул маршала в использовании пропаганды для «объявления о фейковых победах» и напомнил, что это уже четвертый по счету объявленный Хафтаром «час икс» с начала его наступления на Триполи 4 апреля.

Напомним, в начале апреля Хафтар уже приказал начать наступление на Триполи, однако к концу мая силы Правительства национального согласия Фаиза Сараджа смогли остановить продвижение ЛНА.

В июле Хафтар также пообещал в скором времени поднять знамя победы над Триполи и освободить всю Ливию.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтаром.