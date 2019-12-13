В российских поездах предложили сделать курилки

Сопредседатель Общероссийского движения за права курильщиков Ольга Беклемищева предложила создать специальные места для курения в поездах дальнего следования.

Беклемищева заявила, что в организации хотели бы, «чтобы в поездах дальнего следования выделили какой-то вагон или тамбур для курильщиков», передает RT.

Также она поддержала принятие Госдумой закона о возвращении курилок в здания аэропортов.

«Мы только за, наше Движение за права курильщиков всегда говорило, что нужно просто развести максимально далеко курящих и некурящих», – отметила Беклемищева.

Напомним, Госдума в третьем окончательном чтении приняла закон, возвращающий курилки в аэропорты. При этом первый зампред комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что этот шаг является «подарком» для «табачной мафии».