Дума вернула курилки в аэропорты

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.

Как подчеркнул автор законопроекта депутат Сергей Боярский, законопроект призван вернуть чистый воздух в общественные пространства, так как курилки сейчас стихийно существуют в санитарных комнатах.

«Запретительные меры оказались неэффективными и вред некурящим сейчас наносится гораздо больший, чем если бы курильщики собирались в отдельном специальном помещении и дымили бы там», – передает РИА «Новости» слова зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Леонида Огуля.

«Запрет хорош тогда, когда он действенный, а запрет ради запрета только провоцирует на нарушения. Поэтому курящим вернут специально оборудованные места. С появлением курилок в аэропортах воздух будет чище и опасностей для возникновения пожара меньше», – добавил парламентарий.

С 1 июня 2013 года в России действует антитабачный закон. С 15 ноября 2013 года в России также действует полный запрет на рекламу табака и курительных принадлежностей.

Напомним, в апреле 2018 года комитет Госдумы по транспорту и строительству поддержал законопроект, разрешающий гражданам курить табак в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов.

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