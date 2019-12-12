Онищенко назвал возвращение курилок в аэропорты «подарком табачной мафии»

Принятый Госдумой закон о возвращении курилок в аэропорты является подарком для табачной мафии, а его принятие – «кощунством», считает первый зампред комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Сегодня, в День конституции, Дума приняла закон, возвращающий курилки в аэропорты. При этом докладчик, представляющий этот закон, кощунствуя, ссылался на конституцию. Считаю, что сегодняшнее решение – это большой подарок табачной мафии, которая одержала очередную победу», – заявил Онищенко «Федеральному агентству новостей».

Напомним, Госдума в третьем окончательном чтении приняла закон, возвращающий курилки в аэропорты.