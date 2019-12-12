Убийцы Шеремета искали новую «сакральную жертву»

Нацполиция Украины заявила, что группа, которая организовала и осуществила убийство журналиста Павла Шеремета, искала новую «сакральную жертву» для дестабилизации Украины.

Одна из подозреваемых, Юлия Кузьменко, по данным следствия, недавно вела по телефону разговоры о том, «что им нужна сакральная жертва». В частности, обсуждались планы похитить детей у Маруси Зверобой, «чтобы всколыхнуть Украину», сообщает «Страна».

Отмечается, что группу хотят обвинить в попытке дестабилизации ситуации на Украине. Именно для этого они якобы убили Шеремета, а недавно собирались совершить еще одно громкое убийство, чтобы «пошатнуть власть» президента Владимира Зеленского и устроить «революцию добровольцев».

В четверг глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что задержаны подозреваемые в убийстве Шеремета. Исполнителями стали Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и семья Грищенко.

Основной версией причины убийства Шеремета названа «дестабилизация ситуации на Украине».

Журналист Шеремет погиб в 2016 году в центре Киева. Его автомобиль подорвали.