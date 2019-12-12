Госдума приняла закон о повышении МРОТ с 2020 года

Государственная дума на пленарном заседании приняла правительственный закон о повышении с 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей – до 12 тыс. 130 рублей в месяц.

Согласно закону, МРОТ с 1 января 2020 года составит 12 тыс. 130 рублей в месяц (100% величины прожиточного минимума за II квартал 2019 года). Таким образом повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 января 2019 года (11 тыс. 280 рублей в месяц) составит 850 рублей (рост на 7,5%), передает РИА «Новости».

В пояснительной записке к закону сказано, что благодаря увеличению МРОТ будет повышена зарплата примерно 3,2 млн работников.

Также отмечается, что с учетом районных коэффициентов и процентных надбавок к зарплате минимальный уровень оплаты труда вырастет от 850 рублей в центральных и южных районах до 2,55 тыс. рублей в Чукотском автономном округе, где установлены наибольшие значения коэффициентов и надбавок.

«Расходы на повышение заработной платы работников бюджетной сферы в 2020 году (к 2019 году) составят 20,9 млрд рублей, в том числе работников федеральных государственных учреждений – 5,8 млрд рублей и работников государственных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждений – 15,1 млрд рублей. При этом треть бюджетных расходов возвратится в бюджетную систему Российской Федерации в виде уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и налога на доходы физических лиц», – сказано в документе.

Кроме того, там указано, что дополнительные расходы организаций реального сектора экономики в связи с повышением МРОТ составят 20,8 млрд рублей.

Ранее президент Владимир Путин сообщил о подготовке предложения по увеличению МРОТ на сумму подоходного налога.