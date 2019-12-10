Путин сообщил о подготовке предложения по увеличению МРОТ на сумму подоходного налога

Президент России Владимир Путин на встрече с региональными уполномоченными по правам человека пообещал, что в ближайшее время будет сформулировано предложение по увеличению величины прожиточного минимума на сумму подоходного налога.

«Вопрос, конечно, очень важный, потому что он чувствительный и социально значимый, и его люди не зря задают. МРОТ у нас приравнен к прожиточному минимуму, то, забирая какую-то часть денег, мы опускаем человека ниже прожиточного минимума, здесь есть над чем подумать», – передает слова Путина ТАСС.

Он пообещал не оставить этот вопрос без ответа, однако сообщил, что займется им позже.

В сентябре Минтруд установил минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году на уровне в 12 тыс. 130 рублей.