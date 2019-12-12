Патриарх Кирилл совершил отпевание Юрия Лужкова

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в прощальном слове на отпевании бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова напомнил о его заслугах в реставрации и строительстве храмов и в первую очередь «величественного храма Христа Спасителя».

«Если бы не настойчивость, не мужество нашего мэра, если бы не его горячая убежденность в правоте того дела, которое он хотел осуществить, восстановить этот порушенный и оскверненный храм, то мы бы сегодня с вами не стояли под его величественными сводами. Но, кроме решающей роли в воссоздании храма Христа Спасителя, Юрий Михайлович уделял большое внимание восстановлению, реставрации и строительству храмов», – сказал патриарх, передает РИА «Новости».

Он напомнил о таких объектах, ставших «жемчужинами города Москвы», как частично восстановленный исторический облик Красной площади и восстановление Казанского храма у стен Кремля, реставрация Иверских ворот.

На ваш взгляд Как вы оцениваете роль Лужкова в истории страны? Скорее положительно

Скорее отрицательно



«Юрий Михайлович делал все это не формально, не потому что как мэр он должен был что-то сделать – он совершал эти деяния с полным осознанием важности последствий для духовной, нравственной жизни людей», – уточнил патриарх, упомянув также особый вклад Лужкова в создание мемориала в честь Великой Отечественной войны на Поклонной горе и строительство там храма Георгия Победоносца.

Кроме того, по словам патриарха, бывший мэр «очень внимательно относился к людям». «Достаточно сказать, что все социальные инициативы, направленные на поддержание малоимущих в городе Москве, были его инициативами, в том числе и доплата пенсий нашим пенсионерам. Внимательное отношение к тем, кто нуждался, кто требовал помощи и поддержки, были присущи Юрию Михайловичу», – сказал он.

Патриарх Кирилл охарактеризовал Лужкова как «выдающегося человека, государственного мужа, мэра Москвы, несомненно, вписавшего очень важную страницу в ее истории, человека широкой души, сильного ума, доброго сердца».

Ранее сообщалось, что на прощание прибыли вдова мэра вместе с дочерьми.

Напомним, Лужков умер во вторник на 84-м году жизни в Мюнхене во время операции на сердце.

Газета ВЗГЛЯД писала, чем запомнится бывший мэр Москвы.