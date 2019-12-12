Батурина с дочерьми приехала на прощание с Лужковым

Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина вместе с дочерьми приехала в храм Христа Спасителя на церемонию прощания.

Батурина с дочерьми сидит в первом ряду у гроба мужа и принимает соболезнования друзей, коллег и близких, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в храм продолжают приходить люди, желающие проститься с Лужковым. Они приносят цветы и ставят свечи за упокой. Отпевание совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл в 11.00.

Закрытый гроб, накрытый государственным флагом, стоит в центре храма напротив царских врат и алтаря, возле него находится постамент для цветов и портрет Лужкова.

Бывшего мэра столицы похоронят на Новодевичьем кладбище.

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Напомним, Лужков умер во вторник на 84-м году жизни в Мюнхене во время операции на сердце.

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