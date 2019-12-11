Названы время и место прощания с Лужковым

Отпевание и прощание с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым состоится в четверг, 12 декабря, в Храме Христа Спасителя по адресу улица Волхонка, 15, сообщил представитель семьи политика.

Представитель семьи Лужкова сообщил, что «храм будет открыт для желающих проститься с 7.00, прощание продлится до 14.00», передает РИА «Новости».

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Отпевание начнется в 11.00, его проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. После церемонии Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

В пресс-службе ГУП «Ритуал» сообщили, что похороны начнутся в 15.30, но точное место захоронения пока «не определено».

Ранее семья экс-мэра российской столицы сообщила, что для всех желающих проститься с бывшим мэром Москвы создана информационная линия: +7 (495) 937 23 62. Соболезнования также можно направлять по адресу: 123104, Москва, Сытинский переулок, дом 3, строение 1.

Напомним, Лужков умер во вторник на 84-м году жизни в Мюнхене во время операции на сердце. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с его смертью.

В среду Мосгордума и Совфед начали заседания с минуты молчания в память о политике.

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