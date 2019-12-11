Мосгордума и Совфед начали заседания с минуты молчания в память о Лужкове

Заседание Мосгордумы началось в среду с минуты молчания в память о бывшем мэре Москвы Юрии Лужкове.

Лужков был мэром Москвы с 1992 года по 2010 год, передает ТАСС.

Совет Федерации также начал заседание в среду с минуты молчания в память о Лужкове.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко напомнила, что, будучи мэром Москвы, Лужков являлся сенатором от столицы с января 1996 года по декабрь 2001 года.





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«Выдающийся государственный, политический деятель, мэр, который возглавлял Москву в самый сложный период, он многое сделал для столицы и москвичей», – передает РИА «Новости» слова Матвиенко.

Лужков умер во вторник на 84-м году жизни в Мюнхене во время операции на сердце. Глава российского государства Владимир Путин выразил соболезнования в связи с его смертью.

Напомним, источник в мэрии Москвы сообщил, что Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище 12 декабря.

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