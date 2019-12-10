Названа дата похорон Лужкова

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище 12 декабря, сообщил источник в мэрии.

Похороны бывшего руководителя российской столицы состоятся в 15.00. Его похоронят недалеко от могилы российского государственного деятеля Евгения Примакова, передает РИА «Новости».