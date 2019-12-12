Названы имена пилотов разбившегося на Кубани Ми-28Н

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования вертолетному полку и семьям военных летчиков, погибших при крушении вертолета Ми-28Н, сообщила пресс-служба главы администрации Кубани.

«Выражаю глубокие соболезнования всему вертолетному полку, семьям и близким погибших. Подполковник Александр Склянкин и майор Руслан Кушниренко были профессионалами своего дела, верными присяге и воинскому долгу. Краснодарский край стал для них вторым домом, здесь живут их семьи», – передает ТАСС текст телеграммы, направленной губернатором на имя командира 55-го отдельного Севастопольского ордена Кутузова 2-й степени вертолетного полка.

Тем временем в Главном военном следственном управлении СК сообщили о возбуждении уголовного дела по факту крушения вертолета Ми-28Н.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ («Нарушение правил полетов или подготовки к ним»)», – уточнили в ГВСУ.

В ходе расследования изъяты документация, регламентирующая полет воздушного судна, а также показания средств объективного контроля.

Напомним, в среду в Минобороны сообщили, что в Краснодарском крае разбился ударный вертолет Ми-28, погибли замкомандира полка и командир эскадрильи. Черные ящики вертолета найдены.

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