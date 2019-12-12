Ударный вертолет Ми-28 разбился на Кубани

В Краснодарском крае разбился ударный вертолет Ми-28, экипаж погиб, сообщили в Минобороны России и экстренных службах региона.

Источник РИА «Новости» сообщил, что место падения найдено, вертолет разрушен.

«Нашли его. На территории воинской части. Туман сильный, зацепил землю – жесткая посадка», – сказал источник ТАСС.

Минобороны России подтвердило крушение вертолета.

Жертвами крушения стали два человека. По словам источника, «тела экипажа опознаны», «это были опытные пилоты». Один из погибших – заместитель командира авиаполка.

Ми-28 разбился во время планового учебно-тренировочного полета в темное время суток в сложных метеоусловиях у аэродрома Кореновск.

По данным синоптиков, в регионе в среду сильный туман.

Вертолет выполнял полет без боекомплекта, на земле разрушений нет.

К месту крушения направлена комиссия главного командования ВКС.

Как сообщил источник в силовых структурах, основные версии крушения – ошибка в пилотировании и техническая неисправность.