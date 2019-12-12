Найдены черные ящики разбившегося на Кубани «Ночного охотника»

Бортовые самописцы потерпевшего крушение в Краснодарском крае военного вертолета Ми-28Н найдены, сообщил источник в АПК региона.

«Нашли бортовые самописцы, они целые. Комиссия рассматривает все версии произошедшего, включая техническую неисправность и человеческий фактор. Полную картину авиационного происшествия можно будет установить только после считывания информации с бортовых самописцев», – сообщил источник ТАСС.

Тем временем сообщается, что полеты на вертолетах Ми-28Н приостановлены в Южном военном округе (ЮВО) до выяснения причин крушения «Ночного охотника».

Напомним, в среду в Минобороны сообщили, что в Краснодарском крае разбился ударный вертолет Ми-28, экипаж погиб.

Ми-28Н «Ночной охотник» (по кодификации НАТО: Havoc, «Опустошитель») - российский ударный вертолет производства ПАО «Роствертол», входящего в холдинг «Вертолеты России», предназначенный для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника.

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