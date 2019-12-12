При крушении «Ночного охотника» на Кубани погибли замкомандира полка и командир эскадрильи

Заместитель командира полка по летной подготовке и командир эскадрильи погибли при крушении вертолета Ми-28Н на Кубани, сообщил источник в военных кругах.

«По службе, конечно, знали [погибших]... Один из них – заместитель командира по летной подготовке этого полка, второй – командир эскадрильи. Замкомполка – боевой офицер, был в Сирии и в других горячих точках», – сообщил источник ТАСС.

По его словам, офицеры из других подразделений готовы помочь семьям погибших.

Напомним, в среду в Минобороны сообщили, что в Краснодарском крае разбился ударный вертолет Ми-28, экипаж погиб. Черные ящики вертолета найдены.

Ми-28Н «Ночной охотник» (по кодификации НАТО: Havoc, «Опустошитель») – российский ударный вертолет производства ПАО «Роствертол», входящего в холдинг «Вертолеты России», предназначенный для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД