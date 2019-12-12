Премьер Грузии отправился с визитом на Украину

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария отправился с официальным визитом на Украину, сообщили в пресс-службе администрации грузинского правительства.

В правительстве Грузии сообщили, что «в рамках визита состоится встреча премьер-министра (...) с президентом Украины Владимиром Зеленским». Гахария «также встретится с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком и спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым», передает ТАСС.

Кроме того, он примет участие в саммите глав правительств стран – участниц ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия), который в этом году проходит в Киеве.

Ранее экс-председатель парламента Грузии, лидер «Демократического движения» Нино Бурджанадзе посетила с визитом Москву.

Сообщалась, что во время встречи с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым она извинилась за антироссийскую провокацию, произошедшую во время работы Межпарламентской Ассамблеи православия в грузинском парламенте, назвав случившееся «абсолютно гнусным инцидентом».

Однако потом она сказала, что не извинялась, а «высказала сожаление».