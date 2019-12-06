Бурджанадзе опровергла факт извинений за тбилисский инцидент с российским депутатом Гавриловым

Экс-председатель парламента Грузии, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе отвергла сведения о том, что принесла извинения за июньский инцидент в Тбилиси с депутатом Госдумы России Сергеем Гавриловым, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Ранее сообщалась, что во время встречи в Москве в пятницу с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым Нино Бурджанадзе извинилась за антироссийскую провокацию, произошедшую во время работы Межпарламентской Ассамблеи православия в грузинском парламенте, назвав случившееся «абсолютно гнусным инцидентом».

«Извините, что я вас перебила, но не дам закончить пока не извинюсь, потому что я считаю, что это оскорбление в первую очередь грузинского народа, грузинского государства», – сказала она во время встречи, сообщили ранее СМИ.

Однако позже, когда ее стали цитировать в Тбилиси в негативном контексте, экс-председатель парламента заявила, что она не извинялась, а «высказала сожаление».

«Речь не об извинениях... я выразила сожаление», – сказала Нино Бурджанадзе.

По ее словам, июньские события стали следствием «полной неадекватности и некомпетентности» правящей «Грузинской мечты».

«Власти Грузии не смогли сделать так, чтобы за этим (размещением Гаврилова в кресле председателя парламента Грузии) не последовало справедливое возмущение молодежи и общественности», – сказала Нино Бурджанадзе.

Она также сказала, что готова лично объяснить всем недовольным ее визитом в Москву сторонникам грузинской оппозиции необходимость решения проблем между Россией и Грузией в пользу грузинской стороны.

Напомним, инцидент с Гавриловым, который также является президентом Межпарламентской ассоциации православия, привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Грузинская оппозиция оказалась недовольна тем, что 20 июня во время сессии МАП в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии.

Гаврилов рассказал, что радикалы, ворвавшиеся в здание парламента, облили его водой и пытались отнять документы.