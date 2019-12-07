Визит Бурджанадзе в Москву назвали «большой политической ошибкой»

В грузинской оппозиции усиливается раскол из-за визита экс-председателя парламента, лидера «Демократического движения» Нино Бурджанадзе в Москву на этой неделе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Другой бывший спикер парламента, председатель «Движения строительства» Давид Усупашвили назвал этот визит «большой политической ошибкой», сообщило Общественное ТВ Грузии.

Он заявил, что визит Бурджанадзе в Москву «является проблемой для Грузии».

Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее лидер оппозиционной партии «Закон и справедливость» Тако Чарквиани заявила, что покидает объединенный формат оппозиции, требующей проведение выборов в 2020 году только по пропорциональной системе, так как для нее «неприемлем» визит Нино Бурджанадзе в Россию.

«Мы готовы работать только с прозападными партиями, – сказала Чарквиани. - Россия – это красная линия, мы объединялись, чтобы не допустить сдачи Грузии России.

Нино Бурджанадзе провела встречи в МИД России, в Совете Федерации.

Сообщалась, что во время встречи с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым Нино Бурджанадзе извинилась за антироссийскую провокацию, произошедшую во время работы Межпарламентской Ассамблеи православия в грузинском парламенте, назвав случившееся «абсолютно гнусным инцидентом». Однако потом она сказала, что не извинялась, а «высказала сожаление».

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