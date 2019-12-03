Нино Бурджанадзе полетела на переговоры в Москву

Экс-председатель парламента Грузии, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе направилась в Москву для обсуждения вопросов, связанных с «оккупированными регионами Грузии» – так в Тбилиси называют Абхазию и Южную Осетию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В пресс-службе партии заявили, что Нино Бурджанадзе «проведет встречи с представителями администрации президента России и политических кругов этой страны».

В Тбилиси она вернется к концу недели.

Нино Бурджанадзе регулярно заявляет о необходимости диалога с Россией для решения актуальных вопросов Грузии.

Так, 11 ноября в партии Бурджанадзе заявили о желании большинства представителей рузинской православной церкви вести прямой диалог с Россией.

Ранее сама Бурджанадзе предсказала «абсолютный коллапс» в Грузии в случае российских санкций.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД