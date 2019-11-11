В партии Бурджанадзе заявили о желании большинства представителей ГПЦ вести прямой диалог с Россией

В партии экс-председателя парламента Грузии Нино Бурджанадзе «Демократическое движение» заявили о совпадении позиции подавляющего большинства в Грузинской Православной церкви с мнением данной политической организации о необходимости прямого диалога с Россией для решения насущных проблем страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Позиция Нино Бурджанадзе о необходимости прямого диалога с Россией всегда совпадала с мнением подавляющего большинства в Грузинской Православной церкви», – заявил один из лидеров партии «Демократическое движение» Анзор Бицадзе в эфире грузинского радио «Палитра».

По его словам, до и после регулярных визитов в Москву экс-председатель парламента Грузии посещала Патриархию.

Как сказал Анзор Бицадзе, «Патриарх Грузии Илья Второй и Нино Бурджанадзе обсуждали, какой позитив могут иметь такие визиты».

Примечательно, что ГПЦ пока официально не признала автокефалию раскольнической Православной церкви Украины, что некоторыми экспертами в Грузии объясняется «пророссийскими настроениями» в Грузинской церкви.