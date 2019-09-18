Бурджанадзе предсказала «абсолютный коллапс» в Грузии в случае российских санкций

Экс-председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе предсказала «абсолютный коллапс» в случае введения против ее страны Россией полномасштабных экономических санкций, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В связи с тем, что оппозиционная «Европейская Грузия» в парламенте настаивает, чтобы требование вывести российские войска из Грузии вошло в санкции США и ЕС против России, как и санкции против российских компаний, которые работают на «оккупированных территориях» – в Абхазии и Южной Осетии, Нино Бурджанадзе сказала, что это приведет к экономическим санкциям России против Грузии.

«В условиях, когда наша экономика завязана на российской, мы получим абсолютный коллапс, что приведет к обрушению властных институтов», – заявила она.

«Будет неизбежен тяжелейший политический и гражданский кризис, что точно не поможет нашей стране, а дивидены получит только конкретная политическая сила», – сказала экс-председатель парламента газете ВЗГЛЯД.

Она также отметила, что власти Грузии не делают конкретных шагов по урегулированию конфликтов, против «бордеризации», по направлению сближения с НАТО и Евросоюзом.

«А на российском направлении мы вообще в болоте», – сказала Нино Бурджанадзе.

«Европейской Грузии» только и нужно, чтобы мы были в режиме постоянной конфронтации с Россией», – отметила Нино Бурджанадзе.

Ранее грузинская оппозиция предложила, чтобы требование вывести российские войска из Грузии вошло в санкции США и ЕС против России, как и санкции против российских компаний, которые работают на «оккупированных территориях» – в Абхазии и Южной Осетии.

Власти Грузии также подвергли критике инициативу «Европейской Грузии».

Экономика Грузии и так серьезно страдает от отмены Россией прямого авиасообщения и ограничений на туризм, которые Москва ввела после антироссийских акций в Тбилиси в июне.

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