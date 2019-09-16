Власти Грузии отвергли предложение оппозиции добиваться новых санкций против России

Парламент Грузии не поддержит предложения оппозиционной «Европейской Грузии» о санкциях против России, заявил лидер парламентского большинства от правящей «Грузинской мечты» Георгий Вольский, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По его словам, инициатива оппозиции, представленная 16 сентября в парламент, содержит опасность для «сотен тысяч наших сограждан, проживающих за пределами Грузии».

Он отметил, что в течение семи лет после смены власти в стране ныне правящая партия «занята ликвидацией катастрофических последствий политики, которую проводило прежнее руководство».

Как заявил Георгий Вольский, «объединение Грузии, преодоление российской оккупации, реализация евроатлантического выбора возможно только путем мирного и демократического развития страны».

Он назвал инициативу оппозиционной партии «крайне рискованной», которая может привести к тому, что «цену за оккупацию заплатит не Россия, а грузинский народ».

Вольский заявил, что предложение оппозиции ведет к тому, что «будут гарантированы со стороны России тяжелые экономические санкции против Грузии».

Оппозиция предложила, чтобы требование вывести российские войска из Грузии вошло в санкции США и ЕС против России, как и санкции против российских компаний, которые работают на «оккупированных территориях» – в Абхазии и Южной Осетии.

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