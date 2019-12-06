Бурджанадзе обратилась за помощью к России

Лидер оппозиционной партии «Единая Грузия – демократическое движение» Нино Бурджанадзе попросила главу комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева помочь в освобождении задержанного в Южной Осетии грузинского врача Важу Гаприндашвили.

Бурджанадзе сказала, обращаясь к Косачеву на встрече в Москве, что, зная его «характер человеческий и внимание, когда такие сложные вопросы возникают», она хотела бы попросить содействия, передает ТАСС.

«Те люди, с которыми я до сих пор говорила, тоже выражают человеческое понимание и сострадание к этому вопросу, а также выражают готовность, чтобы Россия посодействовала ускорению этого процесса», – добавила она.

Бурджанадзе сказала также, что ситуация с задержанным врачом «очень болезненно воспринимаемся в Грузии».

«Я понимаю, что не все от наших желаний зависит, но содействие со стороны России в этом вопросе было бы очень важным и позитивным шагом», – отметила политик.

По ее мнению, России и Грузии нужны взаимные позитивные шаги, чтобы они «очистили дорогу» для решения более сложных вопросов.

Она также извинилась за антироссийскую провокацию, произошедшую летом во время работы Межпарламентской ассамблеи православия в грузинском парламенте, назвав произошедшее «абсолютно гнусным инцидентом».

«Извините, что я вас перебила, но не дам закончить пока не извинюсь, потому что я считаю, что это оскорбление в первую очередь грузинского народа, грузинского государства», – добавила она.

Косачев в свою очередь поблагодарил Бурджанадзе за эти слова. Он выразил готовность посодействовать в разрешении вопроса с задержанием врача по парламентской линии.

«Но, разумеется, мы четко осознаем, что это компетенция властей Южной Осетии. С нашей стороны мы не можем этот вопрос решать за власти суверенного государства. Мы будем прилагать усилия к тому, чтобы этот вопрос нашел разрешение с учетом его гуманитарного характера», – подчеркнул сенатор.

Он отказался прогнозировать исход этого дела, так как не знает всех обстоятельств.

Напомним, Гаприндашвили задержали 9 ноября в окрестностях села Орчосани Ахалгорского (Ленингорского) района. Он обвиняется в незаконном пересечении границы.

Суд Южной Осетии арестовал его на два месяца. 18 ноября КГБ Южной Осетии сообщило, что Гаприндашвили принимал активное участие в событиях августа 2008 года в качестве военного врача.

Тбилиси категорически опровергает эти заявления.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к руководителям международных организаций с просьбой посодействовать его освобождению, в том числе к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, назначенной главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и действующему председателю ОБСЕ Мирославу Лайчаку.

В ноябре сообщалось, что Гаприндашвили во время войны 2008 года в одной из клиник Тбилиси лечил российских военных летчиков.

Напомним, Бурджанадзе прибыла в Москву для обсуждения вопросов, связанных с «оккупированными регионами Грузии» – так в Тбилиси называют Абхазию и Южную Осетию.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как визит Бурджанадзе в Москву расколол грузинскую оппозицию.

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