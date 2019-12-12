Названа вероятная причина крушения Ми-28Н на Кубани

Военный вертолет Ми-28Н, потерпевший крушение в Краснодарском крае, мог зацепиться винтами о землю, сообщил источник в экстренных службах региона.

«Вертолет пострадал сильно, он лежит на земле на винтах, носовая часть повреждена, крылья поотлетали. Скорее всего, он зацепился за землю винтами, когда разворачивался, судя по повреждениям, похоже на это», – сообщил источник ТАСС.

Напомним, в среду в Минобороны сообщили, что в Краснодарском крае разбился ударный вертолет Ми-28, погибли замкомандира полка и командир эскадрильи. Черные ящики вертолета найдены.