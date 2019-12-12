Названа вероятная причина крушения Ми-28Н на Кубани

Взгляд
12 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 10:37  |  vz.ru
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Каким может быть компромисс между Россией и Украиной по газу

Реакция на газовые переговоры Путина с Зеленским оказалась противоречивойФото: Стрингер/РИА Новости
Итоги газовых переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского оказались противоречивыми. Украинский президент заявил о ничьей и компромиссе сразу по двум важным пунктам, тогда как Россия никаких договоренностей не подтвердила. Что же означает столь странная реакция сторон на такое важное событие? Смогут ли Украина и Россия избежать газовой войны?  Подробности...
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Визит Лаврова к Трампу ужаснул Америку

В гостях у президента США демократы мечтали увидеть Зеленского, но приехал ЛавровФото: twitter.com/realDonaldTrump
Поездка главы МИД РФ в Вашингтон оказалась большим событием, но только не для отношений России с США, а для самой Америки. Демократы увидели в появлении Лаврова в Овальном кабинете «ужасный символизм». Трамп больше двух лет боялся пускать к себе россиян, почему же сейчас он так расхрабрился? Подробности...
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Могущество России в Черном море возвращают «Калибры»

Ракеты «Калибр» способны эффективно работать по всем прибрежным целям Черного моряФото: Минобороны России/Youtube
Россия провела в Черном море стрельбы одним из самых современных видов своих вооружений – ракетами «Калибр». Появление «Калибров» на вооружении после упадка 1990-х и 2000-х годов дает Черноморскому флоту принципиально другие возможности, особенно на фоне роста военно-морского флота Турции и появления баз НАТО в Румынии и на Украине. Подробности...
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Грета Тунберг обрела силу стариков

Из юной шведской активистки лепят героя будущегоФото: twitter.com/TIME
В том, что шведскую девушку Грету Тунберг признали «Человеком года» по версии американского журнала Time, нет ничего удивительного. Странно, что это признание не было подкреплено еще и Нобелевской премией мира. Из Тунберг в уходящем году слепили главного борца за экологию в мире. Но речь идет уже не только о всемирном потеплении. Обложку украшает портрет Тунберг с надписью «Сила молодости».  Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Москва под кепкой не запылилась

Дмитрий Бавырин, журналист
Максима «о мертвых либо хорошо, либо ничего» имеет окончание «кроме правды», обычно опускаемое в среде добродушных русских. А правда в том, что каждое из несомненных достоинств Лужкова оборачивалось для Москвы чем-нибудь фатальным. Подробности...

Украина обречена на вечную войну

Андрей Манчук, политолог
Встреча в «нормандском формате» завершилась тем, чем только и могла завершиться – ничем. По той простой причине, что никому на Украине невыгодно останавливать войну в Донбассе. Подробности...
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На карте мира появилась новая страна

Игорь Окунев, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО
Сегодня подведены итоги референдума о независимости острова Бугенвиль от Папуа – Новой Гвинеи. 97 процентов граждан проголосовали за отделение. Таким образом на планете появилось новое государство. Подробности...
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      Выбрана «Мисс Вселенная-2019»

      В американской Атланте прошел 68-й по счету конкурс «Мисс Вселенная». Жюри выбирало самую красивую девушку планеты из представительниц 90 стран мира. Победительницей стала 26-летняя южноафриканка с необычной внешностью Зозибини Тунзи, являющаяся бакалавром технологических наук
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      Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома

      Первая леди США Меланья Трамп показала, как украсила к Рождеству и Новому году свою резиденцию. «Дух Америки сияет в Белом доме», – написала Меланья в своем Twitter. Длина всех гирлянд, развешанных по дому, превысила 240 метров
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              Названа вероятная причина крушения Ми-28Н на Кубани

              12 декабря 2019, 10:01

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Военный вертолет Ми-28Н, потерпевший крушение в Краснодарском крае, мог зацепиться винтами о землю, сообщил источник в экстренных службах региона.

              «Вертолет пострадал сильно, он лежит на земле на винтах, носовая часть повреждена, крылья поотлетали. Скорее всего, он зацепился за землю винтами, когда разворачивался, судя по повреждениям, похоже на это», – сообщил источник ТАСС.

              Напомним, в среду в Минобороны сообщили, что в Краснодарском крае разбился ударный вертолет Ми-28, погибли замкомандира полка и командир эскадрильи. Черные ящики вертолета найдены


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