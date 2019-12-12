Названы самые популярные туристические направления на Рождество

Прага стала самым востребованным направлением на Рождество, следует из данных о продаже билетов сервиса Туту.ру.

На Рождество в Прагу отправятся около 14% респондентов, еще примерно по 5% бронирований билетов – это перелеты в Мюнхен, Дюссельдорф, Берлин и Ригу, передает РИА «Новости».

В первую десятку также вошли Париж, Вена, Франкфурт, Рим и Белград. Отмечается, что спрос на перелеты в столицу Сербии за год удвоился, достигнув 3% от общего числа бронирований. По мнению экспертов, это связано с тем, что Сербия – одно из самых недорогих европейских направлений.

При этом число тех, кто в декабре решил самостоятельно съездить в Европу, сократилось на 4%, хотя средняя стоимость авиабилетов выросла только на 2% – до 27,6 тыс. рублей.

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