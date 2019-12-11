Жена пропавшего с детьми жителя Уфы нашла записку от него

Жена Артема Мазова, который пропал в октябре вместе с двумя их общими детьми, нашла посвященную ей записку, где муж просит ее «жить так, как она хочет».

Женщина нашла записку среди бумаг пропавшего супруга. Он просил ее «жить, как она хочет», а сам намеревался «уехать далеко и надолго». Про детей в записке Мазов ничего не написал, рассказал UFA1.RU источник, близкий к следствию.

«Записку писал Артем Мазов, это доказано почерковедческой экспертизой. А вот дату ее написания мы устанавливаем. Эту записку в руках держала Эльмира Мазова, родители Артема видели ее фотографию только с планшета следователя», – пояснил источник.

По его словам, раз женщина нашла записку в бумагах, а не на столе, значит мужчина уже думал о том, чтобы уйти. Однако источник предположил, что решение забрать с собой детей – пятилетнего Славу и восьмилетнего Илью – было спонтанным.

Мужчину с детьми разыскивают с 26 октября. Тогда он поссорился с женой из-за ее решения развестись, после чего забрал детей и уехал с ними в неизвестном направлении. Машину Мазова позже нашли, однако о пропавших с тех пор ничего не известно.

Ранее житель Урала был задержан за похищение двух своих внуков и убийство еще одного.