Жителя Урала задержали за убийство внука и похищение двух других

В Свердловской области мужчину подозревают в убийстве одного внука и похищении двоих других, об этом сообщает региональный СК.

«Днем 29 марта 2019 года во дворе частного жилого дома по улице Гагарский ключ в деревне Гагарка городского округа Заречный обнаружено тело мальчика 2017 года рождения с признаками насильственной смерти. Также установлено, что из дома пропал дедушка погибшего вместе с двумя другими своими внуками, 2014 и 2012 годов рождения», – сообщается на сайте областного СК.

Для поимки подозреваемого на место происшествия отправилось руководство регионального управления СК, криминалисты, оперативники полиции. налистики Следственного комитета по Свердловской области, оперативники полиции.

Подозреваемого удалось найти и задержать «по горячим следам».

«Как полагает следствие, к убийству малолетнего ребенка и похищению двух других своих малолетних внуков оказался причастен их дед 1952 года рождения., который после убийства похитил двух малолетних братьев погибшего, вывез их на своем автомобиле за пределы городского округа Заречный, и впоследствии был задержан сотрудниками правоохранительных органов на подъезде к городу Кушва», – добавляет СК.

Отмечается, что похищенные дети были освобождены.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение по статьям «убийство малолетнего» и «похищение двух заведомо несовершеннолетних».

За совершение наиболее тяжкого из преступлений мужчине грозит пожизненное лишение, отмечает ведомство. Следствие также намерено обратиться в суд для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

«По уголовному делу проведен осмотр места происшествия и автомашины, допрашиваются свидетели, назначен комплекс необходимых экспертиз; истребуется характеризующий материал в отношении подозреваемого, выясняется точный мотив убийства малолетнего мальчика и похищения двух других детей», – говорится в сообщении.

Также следствие планирует провести судебно-психиатрическую экспертизу в отношении подозреваемого. Кроме того, в ходе расследования планируется установить причины и условия, способствовавшие свершению преступления.

«Будут приняты меры по психологической реабилитации двух малолетних детей. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства областного СК России», – заключает ведомство.