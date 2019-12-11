Эксперт: В мире появилась мода на протестный туризм

«Возникла международная мода на протест, даже «протестный туризм». Успехом пользуются фотографии из «гущи протеста», селфи на фоне силовиков», – заявил политолог Александр Асафов. Эксперт также рассказал о том, какие технические новинки и интернет-приложения стали использовать организаторы протестных бунтов по всему миру.

«У меня была личная возможность наблюдать за рядом протестных выступлений, включая и Майдан, и события в немецком Хемнице, и, конечно, московские протесты лета 2019 года. Если обобщить, то надо констатировать: протест серьезно развивается. Осваиваются новые технологии – например, это связь без наличия интернета», – отметил политический аналитик Александр Асафов, выступая на круглом столе «2019-й – год протестов. Россия – часть тренда или остров стабильности?», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) и газетой ВЗГЛЯД.

Так, например, во время «майдана» в Гонконге в случае блокировки интернета, средством связи протестующих стало бесплатное приложение для устройств на Android и iOS – оно позволяло владельцам смартфонов связываться без выхода в Сеть и даже без использования сетей мобильных операторов. Это приложение – децентрализованный мессенджер, который позволяет создавать группы с использованием Bluetooth и WiFi-интерфейсов смартфонов, на которых установлено приложение.

В числе других новшеств «централизованное изготовление агитационных материалов, начиная от табличек для пикетов и заканчивая «раздатками» – шаблонами сайтов», которые позволяют оперативно создавать новые интернет-ресурсы, пояснил Асафов. «Мобилизация сторонников происходит по понятным протоколам, меняются лишь средства: где-то это может быть чат в WhatsАpp, где-то Telegram. Зависит от локальной специфики», – подчеркнул политолог.

«Протест развивается по мере развития общества. Помимо упомянутых факторов, изменяется такое явление, как субкультура протеста, мода на протест. Когда лидеры тех или иных политических сил пытаются «оседлать» молодежный протест, применяется такая технология, как «геймификация» (от английского game – «игра» – прим. ВЗГЛЯД) протеста», – констатировал Асафов.

«Многие коллеги наверняка сталкивались с тем, что в молодежной среде есть такой жанр фото, как riot porn», – добавил эксперт. Дословно это переводится как «мятеж-порно», и к порнографии не имеет никакого отношения. Этот неологизм означает изготовление и публикацию в качестве «развлекательного контента» фото и видео жесткого подавления протестов, «полицейского насилия» и т. п. «Успехом пользуются фотографии из «гущи протеста», фото на фоне силовиков и т. п.», – констатировал Асафов.

Кроме того, «традиционные массмедиа наводят фокус на протесты, это индуцирует зрителей и слушателей», – отметил политолог. СМИ и другие медиа становятся важной силой для протестующих, поэтому менеджеры протеста заранее планируют картинку, указал Асафов.

«В различных странах повторяются одинаковые сюжеты, которые вызывают максимальный моральный отклик. Это, например, влюбленная парочка на фоне силовиков «в латах»,

это обязательный инвалид, инвалид-колясочник, а лучше несколько, – отметил эксперт. – Это было и в Гонконге, и в Москве, и в ряде других мест. Все эти картинки видели».

«Протест становится абсолютно технологичным продуктом, хотя он может выглядеть как нечто спонтанное и хаотичное», – подчеркнул эксперт. Всегда можно заметить ряд событий, которые развиваются по принципу трехактной классической драмы: экспозиция, катарсис, развязка, констатировал Асафов. «Учитывая открытость интернета, участники и менеджеры протестов обмениваются технологиями и ноу-хау. Новшества могут прийти с Востока, с Запада», – указал Асафов.

Вместе с тем и власть разрабатывает новые технологии, новые методы противодействия, указал политолог. «Если суммировать общемировой опыт, это в первую очередь спецоборудование и спецоснащение. В Гонконге, к примеру, применяли составы с краской, чтобы помечать протестующих. Используются водометы, перечный газ, есть системы акустического воздействия (например, израильского производства)», – перечислил Асафов. Но, подчеркнул эксперт, во время несанкционированных акций оппозиции в Москве правоохранители не использовали ни водометов, ни чего-либо подобного.

«По моему мнению, была выбрана правильная модель», – подчеркнул Асафов. По мнению эксперта, «видимо, был изучен опыт других протестов». Тактика, которую избрали российские и московские власти, фактически привела к нивелированию протеста, подчеркнул политолог. «Все действия, которые осуществляла власть, были законными, несмотря на то, что менеджеры протеста постоянно пытались выдавить власть из правового поля», – подчеркнул Асафов.

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) представил в среду «индекс ключевых протестных выступлений 2019 года». Презентация прошла на круглом столе «2019-й – год протестов. Россия – часть тренда или остров стабильности?», организованном совместно с газетой ВЗГЛЯД.

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