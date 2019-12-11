Чеченские полицейские попросились в санкционный список США

Сотрудники МВД Чечни попросили в полном составе включить их в санкционный список США в ответ на санкции против главы ведомства по Грозному Аслана Ирасханова, сообщил руковjдитель МВД по Чечне Руслан Алханов.

«Госдеп регулярно пополняет санкционный список достойными, уважаемыми представителями нашего народа, среди которых и сотрудники МВД по Чеченской Республике. Предлагаем уже не в первый раз, чтобы облегчить им работу, пополнить этот пресловутый список всем личным составом МВД по Чеченской Республике. Все, как один, мы готовы идти до конца по выбранному пути мира и созидания во благо нашей Родины – России. На этом пути в борьбе с международным терроризмом отдали свои жизни более 1,6 тыс. сотрудников МВД по Чеченской Республике», – заявил Алханов, передает ТАСС.

Он добавил, что надзорные и следственные органы уже проводили всевозможные проверки «по выдуманной истории агентов Госдепа».

«В итоге данная история (о причастности Ирасханова к фактам нарушения прав человека) не нашла своего объективного подтверждения», – заключил глава республиканского МВД.

Напомним, США ввели санкции против главы МВД Грозного Аслана Ирасханова за нарушение прав человека. Согласно этим данным, чиновник якобы «ответственен за казни без надлежащего судебного разбирательства 27 мужчин».