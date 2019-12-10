США ввели санкции против начальника УМВД Грозного

США ввели санкции против главы УМВД Грозного Аслана Ирасханова за нарушение прав человека, об этом заявил Госдепартамент.

Ирасханов, по версии Госдепартамента США, «причастен к грубым нарушениям прав человека» и, «согласно достоверным сведениям, ответственен за казни без надлежащего судебного разбирательства 27 мужчин», передает ТАСС.

Также санкции ввели против бывшего генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммеда Ибрагима аль-Утейби. По данным Госдепартамента США, он причастен к убийству журналиста Джамаля Хашогджи.

В сентябре Соединенные Штаты ввели санкции в отношении двух сотрудников следственных органов России.