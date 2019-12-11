В ОКР призвали спортсменов не спешить с отказом от участия в Олимпиаде

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11 декабря, среда  |  Последнее обновление — 13:17  |  vz.ru
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Каким может быть компромисс между Россией и Украиной по газу

Реакция на газовые переговоры Путина с Зеленским оказалась противоречивойФото: Стрингер/РИА Новости
Итоги газовых переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского оказались противоречивыми. Украинский президент заявил о ничьей и компромиссе сразу по двум важным пунктам, тогда как Россия никаких договоренностей не подтвердила. Что же означает столь странная реакция сторон на такое важное событие? Смогут ли Украина и Россия избежать газовой войны?  Подробности...
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Почему Путин отказался «придумывать Россию заново»

Сокуров и Путин уже очень давно спорят о судьбах РоссииФото: Алексей Никольский/РИА «Новости»
Диалоги Владимира Путина и режиссера Александра Сокурова – отдельный жанр. Чаще всего они непубличны, но порой страна может наблюдать их в прямом эфире. Так было и на этот раз в ходе заседания Совета при президенте по правам человека, который прошел в Кремле. Почему Путин отверг предложение режиссера «придумать Россию заново»? Подробности...
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Как Чечня едва не развалила Россию

Штурм Грозного стал одной из самых страшных страниц в истории российских Вооруженных силФото: Reuters
Ровно 25 лет назад, 11 декабря 1994 года, президент Ельцин подписал указ № 2169 «О мерах по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Чеченской Республики». Началась так называемая первая чеченская война. Как и почему возник конфликт, который привел к одному из самых страшных поражений Российской армии? Подробности...
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Украинская «машина ненависти» меняет формат

Скандальный сайт стал жертвой переговоров на высшем уровнеФото: ВЗГЛЯД
Один из самых скандальных информационных ресурсов Украины – сайт под циничным названием «Миротворец» – меняет свой формат работы. Этот ресурс, провоцирующий на Украине ненависть к русским и «сепаратистам», уже неоднократно пытались закрыть. Что означают эти перемены и как они связаны с недавней встречей Путина и Зеленского? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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На карте мира появилась новая страна

Игорь Окунев, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО
Сегодня подведены итоги референдума о независимости острова Бугенвиль от Папуа–Новой Гвинеи. 97 процентов граждан проголосовали за отделение. Таким образом на планете появилось новое государство. Подробности...

Дудаеву удалось переиграть и Ельцина, и Грачева

Юрий Зайнашев, газета ВЗГЛЯД, редактор отдела политики
К 1995 году армия была уже внутренне развалена и деморализована. Армия, которую готовили воевать с Америкой, войдя в одну из республик на собственной территории, не знала, как себя вести. В итоге она повела себя, мягко говоря, как слон в посудной лавке. Подробности...
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Поразительно, что Доренко и Лужков ушли в один год

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Лужков был далеко не худшим вариантом мэра (из возможных) в девяностые, когда нужно было хоть как-то защитить город от нашествия олигархата. Но он был никаким и даже вредным мэром в нулевые – когда уже можно и нужно было думать о развитии. Подробности...
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              В ОКР призвали спортсменов не спешить с отказом от участия в Олимпиаде

                 11 декабря 2019, 12:56
              Фото: Brian Snyder/Reuters
              Текст: Татьяна Косолапова

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              Российские спортсмены должны тренироваться и сохранять спокойствие, а вопросы с флагом и гимном должны решать руководство федераций и Олимпийский комитет России, заявил газете ВЗГЛЯД вице-президент ОКР, президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов.

              После того, как Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) призвало запретить россиянам выступать на Олимпиадах под флагом страны, члены сборной России по боксу отказались ехать на Олимпиаду-2020 в Токио в нейтральном статусе.

              «Мне кажется, что это эмоциональное заявление. Дело в том, что после решения ВАДА, в течение 21 дня, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) примет решение: согласиться или нет. Юридически, при подаче апелляции у спортсменов есть реальный шанс выступать под российским флагом и со своим гимном до тех пор, пока не будет принято решение спортивного международного арбитража. Поэтому ребятам нужно тренироваться, быть внутренне спокойными и уравновешенными, а мы, руководители федераций и ОКР, на то и существуем, чтобы принимать продуманные и правильные решения», – говорит Аминов.

              Решением ВАДА остались недовольны американские спортсмены, требующие полного отстранения всех российских спортсменов. СМИ сообщают, что на Играх в Токио они собираются протестовать против допуска россиян к соревнованиям. По мнению Аминова, такая реакция абсолютно предсказуема.

              Вице-президент ОКР также предположил, что комиссия атлетов Международного олимпийского комитета (МОК), заявившая ранее о поддержке «чистых» россиян, имела в виду их допуск к Играм под российским флагом. МОК может к этому прислушаться, уверен Аминов. «Так что у наших спортсменов есть реальный шанс поехать на Олимпийские игры в Токио за Россию, если дело все же передадут в международный арбитраж», – отмечает Аминов.

              Позже российский боксер Миша Алоян, бронзовый призер Олимпиаде в Лондоне, сказал, что готов выступить под нейтральным флагом в Токио, если президент Владимир Путин скажет, что это необходимо.

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