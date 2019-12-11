В ОКР призвали спортсменов не спешить с отказом от участия в Олимпиаде

Российские спортсмены должны тренироваться и сохранять спокойствие, а вопросы с флагом и гимном должны решать руководство федераций и Олимпийский комитет России, заявил газете ВЗГЛЯД вице-президент ОКР, президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов.

После того, как Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) призвало запретить россиянам выступать на Олимпиадах под флагом страны, члены сборной России по боксу отказались ехать на Олимпиаду-2020 в Токио в нейтральном статусе.

«Мне кажется, что это эмоциональное заявление. Дело в том, что после решения ВАДА, в течение 21 дня, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) примет решение: согласиться или нет. Юридически, при подаче апелляции у спортсменов есть реальный шанс выступать под российским флагом и со своим гимном до тех пор, пока не будет принято решение спортивного международного арбитража. Поэтому ребятам нужно тренироваться, быть внутренне спокойными и уравновешенными, а мы, руководители федераций и ОКР, на то и существуем, чтобы принимать продуманные и правильные решения», – говорит Аминов.

Решением ВАДА остались недовольны американские спортсмены, требующие полного отстранения всех российских спортсменов. СМИ сообщают, что на Играх в Токио они собираются протестовать против допуска россиян к соревнованиям. По мнению Аминова, такая реакция абсолютно предсказуема.

Вице-президент ОКР также предположил, что комиссия атлетов Международного олимпийского комитета (МОК), заявившая ранее о поддержке «чистых» россиян, имела в виду их допуск к Играм под российским флагом. МОК может к этому прислушаться, уверен Аминов. «Так что у наших спортсменов есть реальный шанс поехать на Олимпийские игры в Токио за Россию, если дело все же передадут в международный арбитраж», – отмечает Аминов.

Позже российский боксер Миша Алоян, бронзовый призер Олимпиаде в Лондоне, сказал, что готов выступить под нейтральным флагом в Токио, если президент Владимир Путин скажет, что это необходимо.

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