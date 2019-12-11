Российский боксер назвал условие выступления на ОИ под нейтральным флагом

Российский боксер Миша Алоян заявил о готовности участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом, если такое решение примет руководство страны.

«Если скажет президент – он сам спортсмен, – что надо ехать (под нейтральным флагом на международные соревнования. – прим. ВЗГЛЯД), то надо забыть все это, политику. Надо ехать, тогда мы будем так же тренироваться», – передает ТАСС слова Алояна после победы в поединке за титул WBA Gold с панамцем Роналем Батистой в Кемерове.

Напомним, в понедельник исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира.

Президент Владимир Путин заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства противоречит олимпийской хартии.

Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду без национального флага.

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