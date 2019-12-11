Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду без национального флага

Национальная сборная по боксу отказалась ехать на Олимпийские игры без российского флага, сообщил генсек Федерации бокса России Умар Кремлев.

Кремлев сообщил, что все спортсмены «просят через суды добиться права выступать под флагом», передает РИА «Новости».

«Для нас самое главное, чтобы наши боксеры выступали под флагом России и звучал наш гимн», – сказал Кремлев, добавив, что без этого «нет смысла в участии».

Он заявил, что нужно дождаться действий ОКР и РУСАДА, но и в федерации «проанализируют возможность оспаривания решения» ВАДА.

В понедельник исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира.

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