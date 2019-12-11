Американские спортсмены готовят провокации против россиян на Олимпиаде в Токио

Неназванные американские спортсмены могут устроить показательные акции протеста на Олимпиаде в Токио из-за недовольства решением ВАДА по России, сообщают СМИ.

Как пишет таблоид Daily Mail, американские призеры на Играх-2020 могут отказаться подниматься на подиум вместе с российскими атлетами или будут демонстрировать символический жест, означающий их позицию по данному вопросу. Это поведение грозит американцам санкциями со стороны МОК, который запрещает демонстрировать политические, религиозные, расовые заявления на олимпийских объектах, передает РИА «Новости».

Напомним, в понедельник исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира.

Генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт назвал решение ВАДА сокрушительным ударом по «чистым» спортсменам и верховенству закона.

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