Ударившего Памфилову электрошокером мужчину предложили лечить

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о разбойном нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Расследование дела завершено. Оно передано в Генеральную прокуратуру с постановлением о направлении дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера к обвиняемому Карабалаеву, который страдает хроническим психическим расстройством», – передает ТАСС слова Петренко.

Напомним, в начале сентября в Подмосковье было совершено разбойное нападение на дом Эллы Памфиловой. Злоумышленник через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил главу ЦИК электрошокером и скрылся. При этом, по словам источника, Памфилова не получила ударов током, так как шокер не сработал.

Позже был задержан Бахыт Карабалаев, который рассказал, что выбрал случайный дом для нападения. В настоящее время он находится под арестом.

Однако даже после нападения глава ЦИК отказалась от госохраны.

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