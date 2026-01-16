Осуждённую на смертную казнь в КНР россиянку передали России

Tекст: Катерина Туманова

Россиянка Марина Лопатина была приговорена чжухайским судом к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года в 2011 году за попытку провоза двух кг героина из Макао в материковую часть Китая, передаёт РИА «Новости».

Позже приговор был смягчён сначала до пожизненного заключения, затем до 25 лет лишения свободы.

Лопатина дала письменное согласие на передачу в Россию для дальнейшего отбывания наказания, также согласие предоставили Китай и Россия.

Российский суд признал китайский приговор и, учитывая положения российского законодательства, назначил Лопатиной 12 лет колонии общего режима. Из них на территории России ей предстоит провести шесть лет шесть месяцев 24 дня.

Лопатина уже передана в Россию и помещена в исправительную колонию общего режима, отмечается в материалах дела.

