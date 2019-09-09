Подозреваемого в нападении на дом Памфиловой арестовали

Басманный суд Москвы постановил арестовать напавшего на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой Бахыта Карабалаева.

Следователь попросил суд арестовать подозреваемого на месяц и 30 суток, передает РИА «Новости». Прокурор поддержал ходатайство, а сам Карабалаев отметил, что не возражает против ходатайства.

Судья спросил подозреваемого, согласен ли он отправиться в тюрьму, на что тот ответил «Согласен».

Назначены экспертизы для установления всех обстоятельств произошедшего, устанавливается происхождение устройства, которое подозреваемый применил против главы ЦИК.

Напомним, в ночь на пятницу в Подмосковье было совершено разбойное нападение на дом Памфиловой. Злоумышленник проник на террасу дома через окно, там он 10–15 раз пытался ударить главу ЦИК электрошокером, после чего скрылся. Памфилова получила ожоги, царапины и синяки. Однако от госохраны глава ЦИК отказалась.

Карабалаев сообщал, что выбрал случайный дом для нападения, который располагался недалеко от места для его ночлега.