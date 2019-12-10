Путин заявил, что иногда позиции Льва Пономарева далеки от правозащитной деятельности

Президент России Владимир Путин заявил, что позиции руководителя движения «За права человека» Льва Пономарева по некоторым вопросам были «далеки от правозащитной деятельности».

«Например, он (Пономарев) солидаризировался с позицией правительства США по Крыму. Вел переговоры с японцами по оказанию содействия им по передаче островов Курильский гряды. Он что, международник что ли?» – задался вопросом президент, передает «Интерфакс».

Также глава государства добавил, что политические взгляды Пономарева нельзя считать основанием для ликвидации движения «За права человека».

Путин напомнил, что движение, хотя и было признано иноагентом, получало президентские гранты и пользуется «помещением в Москве, за которые платит правительство Москвы».

Напомним, движение «За права человека» было включено в реестр иностранных агентов в феврале 2019 года.