Движение Льва Пономарева «За права человека» признали иностранным агентом

Движение правозащитника Льва Пономарева «За права человека» было включено в реестр иностранных агентов.

«12 февраля 2019 года Минюст России в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» включил Общероссийское общественное движение защиты прав человека «За права человека» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», – говорится в сообщении на сайте Минюста.

Отмечается, что факт соответствия признакам НКО, выполняющего функции иностранного агента, был установлен ведомством в ходе проведения внеплановой проверки документов.

В декабре 77-летний активист Лев Пономарев был приговорен судом к аресту за нарушение закона о митингах.

Пономарев просил Тверской суд Москвы разрешить ему посетить похороны правозащитницы Людмилы Алексеевой, однако в просьбе ему отказали.