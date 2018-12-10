Суд отказался отпустить Льва Пономарева на прощание с Алексеевой

Тверской суд Москвы отказался удовлетворять просьбу арестованного правозащитника Льва Пономарева отпустить его на прощание с Людмилой Алексеевой.

Об этом сообщает ТАСС.

Накануне сообщалось, что лидер движения «За права человека» Лев Пономарев попросил Тверской суд разрешить ему посетить похороны правозащитницы.

Людмила Алексеева умерла в субботу на 92-м году жизни. Прощание с ней и похороны состоятся во вторник.

Напомним, Льва Пономарева 5 декабря приговорили к 25 суткам административного ареста за повторное нарушение порядка проведения акции, позже срок ареста сократили до 16 суток.