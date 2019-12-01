Преемник Могерини высказался о России

Жозеп Боррель, сменивший Федерику Могерини на посту верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, рассказал об отношении ЕС к России.

В интервью газете El Pais Боррель назвал «очень спорным» вопрос о том, какую позицию должен занимать ЕС в отношении России. По его словам, некоторые страны очень неохотно идут на нормализацию отношений с Россией, а другие, напротив, хотели бы сделать этого.

«Санкции [против России] есть, но сами по себе они не составляют политику. И я могу сказать то же самое о случае с Венесуэлой», – приводит его слова ТАСС.

Глава европейской дипломатии отметил, что «существует много проблем, связанных с обороной и безопасностью, которым европейцы должны быть в состоянии противостоять самостоятельно». «Возможно, благодаря президенту [США Дональду] Трампу, [российскому лидеру Владимиру] Путину, [президенту Турции Реджепу Тайипу] Эрдогану и другим лидерам европейцы будут вынуждены реагировать», – добавил Боррель.

По его словам, европейцы «должны будут принять последствия» позиции США в отношении «своих обязательств перед Европой». «[Канцлер Германии Ангела] Меркель уже сказала, что мы должны взять судьбу в свои руки», – напомнил Боррель.

В июне Могерини заявляла, что агропромышленный рынок Европы показал устойчивость к ответным санкциям Москвы, в то время как экономика Россия понесла потери. При этом в Германии подчеркивали, что санкции против России не приносят никакой пользы европейскому бизнесу, они также направлены против ЕС и служат интересам американских компаний.

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