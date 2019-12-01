Пилоты борта Путина рассказали о сложной посадке в Бишкеке

Экипаж, управлявший бортом президента Владимира Путина, прилетевшего в Бишкек на саммит ОДКБ 28 ноября, в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» рассказали о сложной посадке в условиях ухудшенной видимости – на аэропорт опустился сильнейший туман.

По их словам, погода менялась каждые 10 минут и ухудшилась к моменту снижения. Экипаж к такому развитию событий был готов, запас топлива позволял при необходимости находиться в зоне ожидания и уйти без всякого риска на запасной аэропорт – ближайший находится в Алма-Ате.

«В зоне ожидания полет продлился недолго, там порядка 10-12 минут мы потеряли, и на наше счастье диспетчер дал видимость 350, что соответствовало минимуму аэродрома. А в процессе снижения видимость вообще улучшилась до 500», – приводят «Вести» слова пилотов.

Они заверили, что в итоге посадка прошла «без всякого риска для пассажира». Пилоты подчеркнули, что не принимали необдуманных решений, и назвали недопустимым руководствоваться принципом «сяду во что бы то ни стало».

Командир экипажа отметил, что доволен своим экипажем. «Это один из лучших экипажей, хотя у нас все экипажи очень хорошие, грамотные, достойные. Никаких опасений, проблем, я считаю, не было, все было сделано так, как должно было быть сделано», – подчеркнул он.

«Итог нашей работы – пассажир с улыбкой спускается. И у нас хорошее настроение соответственно», – добавил бортинженер экипажа номер 1. Он также назвал самолет президента «прекрасным созданием рук человеческих». «Это (воздушное судно – прим. ВЗГЛЯД) настоящий друг экипажа, пассажиров и настоящий помощник», – подчеркнул бортинженер.

Напомним, 28 ноября Путин прибыл в Бишкек, где принял участие в сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ.

В сентябре бывший пилот президентского Ил-96 Владимир Федорушкин рассказал о внештатной ситуации, которая случилась во время полета Владимира Путина из Москвы в Санкт-Петербург.

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