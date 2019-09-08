Пилот борта №1 рассказал об экстремальной посадке с Путиным

Бывший пилот президентского Ил-96 Владимир Федорушкин рассказал о внештатной ситуации, которая случилась во время полета Владимира Путина из Москвы в Санкт-Петербург.

Федорушкин рассказал в эфире телеканала НТВ, что в тот день были плохие погодные условия, сильный, порывистый боковой ветер. «А мы взлетаем. И на эшелоне 5-6 тыс. метров попадаем в дичайшую болтанку. Это турбулентность в ясном небе», – вспоминает пилот.

Он признался, что тот полет был самым сложным за 40 лет работы. «У нас полностью выбило автопилот, руль был ограничен на одну треть хода. Мы набирали 9 тыс. метров, и нас мотало так, что, если б не пристегнуты были, точно бы головой в потолке оказались», – рассказал Федорушкин.

По его словам, были очень сильные перегрузки. «В Питере льет, вода практически на полосе. А у нас руль – поворот, который мы должны выдержать во время посадки, – всего на одну треть отклоняется. В условиях, когда он полный, и то удержать его сложно. А тут всего одна треть», – добавил пилот.

Несмотря на тяжелые условия, президентский борт уверено приземлился в Пулково.

«Естественно, Владимир Владимирович вызвал меня в кабинет. Спросил, что это было. Ну, немножко поговорили с ним на эту тему. Конечно, было неприятно. Вероятность слететь с полосы была 90%. Но мы справились», – добавил Федорушкин.