Пилот борта №1 рассказал о питании Путина

Командир борта номер один, личный пилот первых лиц российского государства Владимир Федорушкин рассказал, как готовят еду для президента Владимира Путина.

В эфире телеканала НТВ Федорушкин рассказал, что обеды для главы государства готовятся заранее, их привозят на самолет в закрытых контейнерах, а потом разогревают. «Покушать» президенту приносит прикрепленная к нему бортпроводница, сообщил пилот.

По его словам, иногда президент был не очень доволен предоставленными блюдами. «Бывали случаи, когда Владимир Владимирович говорил: «Опять эта пища!» Ему хотелось что-то повкуснее, поострее», – сказал Федорушкин, добавив, что некоторые блюда приедались президенту. «Не то что недовольство выражал, просто нежелание это есть с аппетитом», – уточнил пилот.

Федорушкин добавил, что первые лица очень мало едят во время полетов, только во время больших перелетов.

Он также рассказал, что во время заграничных поездок питанием президента занимаются люди, которые заранее едут за рубеж, закупают продукты и готовят еду на обратный путь.

Президент Владимир Путин ранее рассказывал о своих кулинарных талантах.

Федорушкин также рассказал о внештатной ситуации, которая случилась во время полета Владимира Путина из Москвы в Санкт-Петербург.