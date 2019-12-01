Из инфекционной больницы в Новочеркасске уволились все врачи

В городе Новочеркасске Ростовской области перестала принимать пациентов специализированная инфекционная больница, так как оттуда уволились все врачи стационара, сообщили в мэрии города.

В медучреждении работали три врача, двоим из которых больше 70 лет. В ноябре они написали заявление об увольнении по собственному желанию. Оставался еще один врач-инфекционист, который являлся завотделением, однако и он решил уволиться после выхода с больничного, сообщает «Комсомольская правда – Ростов-на-Дону».

«Средний медицинский персонал медучреждения находится на рабочих местах, выполняя должностные обязанности по лечению пациентов, находящихся в стационарном отделении инфекционной больницы», – добавили в мэрии Новочеркасска.

Пациентов пока решено госпитализировать в больницы Аксая и Ростова-на-Дону, детей с ангиной, пневмонией и ОРВИ – в горбольницу Новочеркасска.

В октябре сообщалось о массовом увольнении сотрудников челябинского травмпункта, а в конце сентября несколько врачей онкоцентра Блохина в Москве заявили об увольнении из-за ситуации с зарплатами.

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