В челябинской больнице уволились сотрудники травмпункта

В челябинской городской больнице №6 начали массово увольняться сотрудники травмпункта. Причиной ухода специалистов стало недовольство зарплатой.

«В травмпункте уволились сразу три врача-травматолога, дежурить некому. На приеме с 8 до 16 часов работают два старых травматолога, им под 60 лет, они уже не в состоянии дежурить, они обеспечивают только дневную работу. В ночные смены заставляют выходить хирургов, у которых нет ни лицензии, ни травматологического сертификата. Они по сути не имеют права оказывать эту помощь. Но, более того, они уже тоже готовы уволиться, потому что работают за ту же самую зарплату, из-за которой уволились травматологи, а ведь у них еще дежурства по хирургии – это уже нарушение трудового законодательства», – рассказал один из врачей больницы местному изданию 74.RU.

Собеседник отметил, что за последние полтора года из больницы уже уволились пять травматологов.

«В других службах тоже по два-три врача исчезли, ситуация патовая, дальше уже некуда! Но главврач не торопится повышать зарплату. Даже после того, как ему вынесли предписание по стимулирующим выплатам, никто до сих пор никаких стимулирующих не получает, хотя есть постановление городской думы о том, что эти выплаты не должны убираться. Но за стаж нам так и не платят», – добавил он.

Врач отметил «колоссальную» нагрузку специалистов в травмпункте, так как за сутки у них бывает больше ста обращений: «Люди приходят, месяц отработают и уходят в другие больницы, где больше платят. Люди уходят пачками, прием оголен, куда теперь людям с травмами в Металлургическом районе обращаться?».

Информацию об увольнениях специалистов из травмпункта прокомментировали в челябинском горздраве.

«С июня по октябрь из травмпункта ГКБ № 6 уволено два врача по собственному желанию, один из них в настоящее время работает в травмпункте на условиях внешнего совместительства. Круглосуточно первичный прием пациентов травмпункта ведут врачи-травматологи травматологического отделения больницы по установленному графику, повторный прием ведут два врача-травматолога травмпункта», – сказали в ведомстве.

Там также уточнили, что медицинская помощь пациентам оказывается своевременно и в соответствии со стандартами. Кроме того, в горздраве добавили, что в больницу ищут новых специалистов, вакансии врачей размещены на сайте медучреждения.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости справедливой зарплаты для медиков.

Напомним, в конце сентября несколько врачей онкоцентра Блохина в Москве заявили об увольнении, в качестве одной из причин называлась ситуация с зарплатами.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о конфликте в онкоцентре Блохина.

Также в Перми началась проверка условий труда неонатологов больницы № 6, которые ранее заявили о намерении уволиться всем составом из-за низкой зарплаты и переработок.

Кроме того, акции протестов врачей из-за нарушений трудовых прав ранее прошли в Пензе, Нижнем Тагиле и в Челябинской области.

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